Teammanager Ralph Hasenhüttl vom englischen Erstligisten FC Southampton sieht in der Premier League gleich sechs Mannschaften auf dem Niveau des deutschen Rekordmeisters Bayern München.

"Wir spielen also in der Saison quasi zwölfmal gegen Bayern. Zwölf Spiele, in denen man normalerweise nicht viel holt. Dazu gibt es vier oder fünf Vereine mit der Qualität von RB Leipzig oder Bayer Leverkusen", sagte Hasenhüttl im Interview mit Spox. (Premier League: FC Southampton - FC Liverpool, 21 Uhr im LIVETICKER)

Southampton weiß der 51-Jährige im Vergleich mit den Bundesligaklubs genau einzuordnen. "Wir sind das Mainz, Freiburg oder Augsburg der Premier League", sagte der Österreicher: "Wir müssen perfekte Spiele abliefern und selbst dann ist es nicht garantiert, dass danach auch Punkte auf dem Konto stehen. Das macht die Geschichte zu einer besonderen Herausforderung."