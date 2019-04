Die größten Geldverbrenner der Premier League zum Durchklicken:

Alexis Sánchez ist der Transferflop der vergangenen Jahre. Im Trikot von Manchester United enttäuschte er bislang auf ganzer Linie.

Dennoch liegt er seinem Verein schwer auf der Tasche: Rund 15,8 Millionen Euro soll der Chilene bei United jährlich verdienen.

Sánchez ist kein Einzelfall in Englands Eliteklasse, wo sich die Summen in den letzten Jahren auch allgemein in exorbitante Sphären bewegt haben.

Welcher Ersatzspieler kostet seinen Verein am meisten? SPORT1 hat die teuersten Bankwärmer der Premier League in einem Ranking zusammengestellt.