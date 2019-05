FC Everton - Burnley 2:0

Der FC Everton zeigt am 37. Spieltag eine souveräne Leistung und gewinnt gegen Burnley. Kurz vor dem Ende landet ein Distanz-Kracher nur an der Latte.

AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur 1:0

Tottenham Hotspur kassiert in doppelter Unterzahl eine späte Niederlage in Bournemouth. Damit gerät auch die Champions-League-Quali in Gefahr.

Newcastle United - FC Liverpool 2:3

Mit viel Mühe hat der FC Liverpool das Premier-League-Titelrennen offen gehalten. In Newcastle gelang am Samstagabend ein später 3:2-Sieg - dank Divock Origi.

FC Chelsea - FC Watford 3:0

Chelsea zieht durch einen deutlichen Sieg über Watford an Tottenham vorbei. Durch Arsenals Remis sind die Blues sicher für die Champions League qualifiziert.

Huddersfield Town - Manchester United 1:1

Manchester United verspielt gegen Schlusslicht Huddersfield alle Chancen auf die Champions-League-Teilnahme - wegen eines kaum zu fassenden Abwehrfehlers.

FC Arsenal - Brighton & Hove Albion 1:1

Der FC Arsenal kommt gegen Brighton & Hove Albion nur zu einem Remis und kann sich nun wohl nicht mehr über die Liga für die Königsklasse qualifizieren.