Es ist ein wichtiges Spiel um die Meisterschaft. Wenn der FC Liverpool bei Newcastle United gewinnt (Premier League, Newcastle United - FC Liverpool ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). übernimmt das Team von Jürgen Klopp zumindest bis zum Montag die Tabellenspitze.

Denn erst dann kann der aktuelle Spitzenreiter Manchester City gegen Leicester City (Premier League, Manchester City - Leicester City Montag ab 21 Uhr im LIVETICKER) nachlegen.

Psychologisch könnte es wichtig sein, am Abend vorzulegen. Denn so könnte Liverpool Druck aufbauen und zwei tagelang aufrecht erhalten. (Service: Spielplan der Premier League)

Sollte es wirklich soweit kommen, dass Liverpool die Meisterschaft gewinnt, wäre nicht nur für die Spieler wichtig. Teammanager Klopp würde seine eigene Vorgaben verfehlen, wenn er den Titel nicht holen würde. Zuletzt erntete er deswegen Hohn von José Mourinho.

Wird Newcastle United zum Schreck des FC Liverpool?

Für Liverpools Gegner Newcastle United geht an den letzten beiden Spieltagen nur noch im Einzelerfolge. Der 13. in der Tabelle ist vor dem Abstieg sicher. Einzelne Positionen kann das Team in der Gesamtwertung zwar noch gut machen, doch große Verschiebungen sind das nicht.

Das bedeutet, dass Newscastle befreit aufspielen kann. Hinzu kommt: Nach der 0:3-Niederlage in der Champions League Mittwoch kann die Mannschaft nur geschwächt auflaufen. Sie muss wohl für den Rest der Saison auf Naby Keita verzichten.

Sollte Liverpool die erst zweite Niederlage in diesem Jahr erleiden und Manchester City am Montag gewinnen, wäre die Meisterschaft entschieden. (Service: Tabelle der Premier League)

Tritt das Gegenteil ein - Liverpool gewinnt und Manchester verliert - geht das Team von Klopp als Spitzenreiter in den letzten Spieltag.

So können Sie Newcastle United - FC Liverpool verfolgen

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.DE und SPORT1 App