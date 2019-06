Kaum hat die Sommerpause begonnen, ist bereits der neue Spielplan für die Premier League-Saison 2019/20 da.

Zum Auftakt in die neue Spielzeit steht ein deutsches Trainer-Duell an: Am Freitag, den 9. August eröffnet Vizemeister Liverpool mit Coach Jürgen Klopp die Saison gegen Aufsteiger Norwich um Trainer Daniel Farke.

Am ersten Spieltag kommt es außerdem zum Kracher zwischen Manchester United und Europa-League-Sieger FC Chelsea. Titelverteidiger Manchester City beginnt die Saison auswärts bei West Ham.

Die anderen beiden Aufsteiger Sheffield United und Aston Villa müssen gegen Bournemouth bzw. Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur ran.

Re-Matches zwischen Europapokal-Finalisten

Zum ersten Mal in der Geschichte der Premier League wird es im Februar eine Art "Winterpause" geben: Damit jedes Team zumindest einmal eine ganze Woche spielfrei ist, finden in diesem Monat an zwei Wochenenden jeweils nur fünf statt zehn Spiele statt.

Am 26. Oktober treffen die beiden UCL-Finalisten Liverpool und Tottenham aufeinander, die Neuauflage des Europa-League-Finales zwischen Chelsea und Arsenal steigt am 28. Dezember. Meister Manchester City trifft erstmals am 9. November auf Vizemeister Liverpool.