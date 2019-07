FC Liverpool: Jürgen Klopp bekommt Lob von United-Legende Rooney

Angreifer Wayne Rooney gilt als Legende bei Manchester United und hat nun ausgerechnet für den Trainer des Erzrivalen FC Liverpool, Jürgen Klopp geschwärmt.

"Jürgen ist ein Trainer, für den jeder Profi gerne spielen würde. Man sieht seinen Spielern an, wie viel Spaß es ihnen mit ihm macht. Ich habe ihn ein paarmal getroffen, er ist ein großartiger Mensch", adelte Rooney den Deutschen in der Sport Bild.

Der Engländer ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Sein einziger Fehler ist, dass er beim FC Liverpool arbeitet und dort Erfolg hat."

Er habe großen Respekt vor dem Reds-Coach "und vor dem, was er bisher geleistet hat. Nicht nur in Liverpool, auch schon in Dortmund. Der Mann kann es wirklich. Und er hat die besten Jahre noch vor sich", schwärmte der 33-Jährige.

Rooney, der von 2004 bis 2017 für United auflief und in 559 Spielen 253 Tore erzielte sowie 146 Tore vorbereitete, läuft seit 2018 in der MLS für DC United auf.