Liverpools Teammanager Jürgen Klopp will sich nach dem Gewinn der Champions League in der vergangenen Saison nicht auf dem Erfolg ausruhen.

"Sie (die Spieler, Anm. d. Red.) sollten glücklich darüber sein und Selbstvertrauen daraus ziehen. Aber es ist nicht so, dass wir 24 Stunden am Tag wie Champions-League-Sieger herumrennen", sagte Klopp nach dem 6:0-Erfolg im ersten Testspiel der Vorbereitung beim Viertligisten Tranmere Rovers - und sprach eine Warnung an sein Team aus: "Während der Saison müssen wir darauf aus sein, etwas Neues zu gewinnen und können nicht immer nur zurückblicken."

Der gut gelaunte Coach sprühte schon wieder vor Tatendrang – und sorgte für Lacher: "Ich hatte einen wunderbaren Sommer. Den besten Sommer, den ich je hatte. Denn die Leute haben, wenn sie ein Foto mit mir machen wollten, nicht 'es tut mir so leid für Sie' gesagt - so wie in den letzten fünf Jahren."

Wechsel? Klopp bremst die Erwartungen

Der ehemalige Bundesligatrainer rechnet derweil nicht mit außergewöhnlichen Aktivitäten seines Klubs in der aktuellen Wechselperiode.

"Wir werden sehen, was wir machen, aber ich glaube nicht, dass es das größte Transferfenster aller Zeiten sein wird", sagte er. In der kommenden Spielzeit wolle Klopp mit seinem Team "die beste Saison spielen, die wir können. So wie wir es auch in der letzten Saison wollten."

Die vergangene Saison, in der Liverpool zudem noch Vizemeister wurde, sei ein "gutes Zeichen" gewesen. "Es hat uns gezeigt, was wir erreichen können. Aber wir müssen so gut sein wie letztes Jahr, im besten Fall sogar besser. Dann sehen wir, was dabei herauskommt."

Die Tore für Liverpool gegen Tranmere erzielten Rhian Brewster (2), Nathaniel Clyne, Curtis Jones, Divock Origi and Bobby Duncan, Cousin der Vereinsikone Steven Gerrard.