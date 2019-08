Tottenham Hotspur verliert mit 0:1 gegen Newcastle United. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Die Spurs waren mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen gestartet und empfingen in der neuen Arena Newcastle United.

Newcastle stand sicher und machte in der eigenen Hälfte die Räume eng, die Spurs waren dominant und hatten zunächst deutlich mehr Ballbesitz.

Anzeige

Doch Newcastle stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Die Gäste nutzen eiskalt aus, dass die Spurs ihre Spielanteile nicht in Chancen ummünzen konnten. Der eingewechselte Christian Atsu spielte einen Pass zwischen die Spurs-Verteidiger.

Ex- Hoffenheimer Joelinton schlug Hugo Lloris im Eins-gegen-Eins und verwandelte in der 27. Minute zur Gästeführung. Dabei blieb es bis zur Pause.

Auch in der zweiten Hälfte hätten sich die Spurs belohnen müssen, wieder hatten sie mehr vom Spiel. Trotz der Umstellung auf Dreierkette in der Defensive um Alderweireld, Sanchez und Rose, gelang den Nordlondonern nicht der Ausgleich.

In der 79. Minute kam Harry Kane im Strafraum zu Fall. Lascelles stolperte im Zweikampf und fiel. Dabei brachte er den Stürmer zu Fall. Der VAR meldet sich- kein Elfmeter.

Die größte Chance vergab Lucas Moura, der in der 81. Minute eine Vorlage von Moussa Sissoko nicht im Tor unterbringen konnte.

Und so blieb es für Tottenham bei der Heimpleite gegen den Underdog aus Newcastle.

City bleibt an Liverpool dran

Titelverteidiger Manchester City bleibt in der englischen Meisterschaft Tabellenführer FC Liverpool auf den Fersen.

Das Team von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola setzte sich am dritten Spieltag der Premier League 3:1 (2:1) beim AFC Bournemouth durch und eroberte dadurch den zweiten Platz hinter Champions-League-Sieger Liverpool mit seinem deutschen Teammanager Jürgen Klopp, das mit der Optimalausbeute von neun Punkten an der Spitze liegt. (SERVICE: Spielplan der Premier League)

Die Citizens übernahmen nach ausgeglichenen ersten Minuten früh die Kontrolle.

Bereits in der 15. Minute gingen sie durch ein Tor von Sergio Agüero in Führung. Auch im weiteren Verlauf gaben die Gäste den Ton an. Kurz vor Ende der ersten Hälfte verletzte sich AFC-Linksverteidiger Charlie Wilson und musste ausgewechselt werden.

Anschließend erhöhte City zunächst durch Raheem Sterling (43.). Dann gelang dem für Daniels eingewechseltem Harry Wilson bei seinem Heimdebüt in der Nachspielzeit ein Traumtor per Freistoß.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Agüero mit Doppelpack

Auch in der zweiten Hälfte übernahmen die Citizens weiter die Kontrolle, aber auch die Cherries strahlten hin und wieder Torgefahr aus.

In der 64. Minute macht Agüero den Sack zu. Nach einem Einwurf der Gastgeber gewann Zinchenko das Kopfballduell. David Silva dribbelte sich in den Strafraum, wo Agüero dann aus neun Metern zum Schuss kam. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Burnley verpasst zweiten Saisonsieg

Burnely FC holte bei den Wolverhampton Wanderers ein 1:1-Unentschieden. Das Führungstor für Burnley schoss Ashley Barnes in der 13. Minute, Raul Jimenez traf in der Nachspielzeit per Strafstoß (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)