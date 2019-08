In der Premier League steht an diesem Wochenende der vierte Spieltag der Spielzeit 2019/20 an - und die Fans dürfen sich auf die nächsten Kracher freuen.

Manchester City will im Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion im zweiten Saisonheimspiel den ersten Sieg einfahren und dem Spitzenreiter FC Liverpool damit dicht auf den Fersen bleiben. (Premier League: Manchester City - Brighton & Hove Albion am Samstag um 16 Uhr im LIVETICKER)

Die Reds und ihr Trainer Jürgen Klopp wollen im Auswärtsspiel beim FC Burnley im vierten Spiel den vierten Sieg der noch jungen Spielzeit einfahren und damit die Tabellenführung mit einer Maximalausbeute von 12 Zählern verteidigen. (Premier League: FC Burnley - FC Liverpool am Samstag um 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

ManUnited unter Zugzwang

Viel besser hätte Manchester United sich den Start in die Saison nicht erträumen können. Am ersten Spieltag besiegten die Red Devils den FC Chelsea mit einem deutlichen 4:0-Heimsieg.

Was folgte waren jedoch ein mageres 1:1-Remis bei den Wolverhampton Wanderers sowie eine enttäuschende 1:2-Heimpleite gegen Crystal Palace in der Vorwoche. (SERVICE: Spielplan der Premier League)

Beim FC Southampton steht die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer demnach schon unter Zugzwang, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht schon in der Frühphase der Saison zu verlieren. (Premier League: FC Southampton - Manchester United am Samstag um 13.30 Uhr im LIVETICKER)

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Chelsea gegen Aufsteiger in der Pflicht

Der FC Chelsea bekommt es nach Norwich City in der Vorwoche gleich mit dem nächsten Aufsteiger zu tun. An der Stamford Bridge soll gegen Sheffield United der erste Heimsieg sowie zweite dreifache Punktgewinn in Folge gelingen (Premier League: FC Chelsea - Sheffield United am Samstag um 16 Uhr im LIVETICKER)

So können Sie die Spiele von Manchester City und dem FC Liverpool sowie die Premier League LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: SkyGo

Ticker: SPORT1