Teemu Pukki hat in jeder seiner letzten acht Spielzeiten (Schalke, Celtic, Brondby IF und Norwich City) mit seinem ersten Schuss aufs Tor in der Liga getroffen. (Quelle: Opta)

Die Serie reicht damit bis in die Saison 2012-13 zurück damals war Pukki noch bei den Königsblauen unter Vertrag zurück. Bei der Saisoneröffnung der Premier League 2019/20 markierte Pukki gegen Jürgen Klopps Liverpool den 1:4 Ehrentreffer.