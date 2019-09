Nicht Marcus Rashford, Anthony Martial oder Daniel James sind die schnellsten Spieler von Manchester United, sondern Deji Sotona.

Der erst 16-Jährige Nachwuchsspieler wurde beim Test auf dem Carrington Training Centre mit einer Höchstgeschwindigkeit von 36,85 Kilometern pro Stunde gemessen und war damit fast zwei Km/h schneller als der bisherige Rekordhalter Diogo Dalot.

Sotona wurde erst im Sommer aus dem Nachwuchsbereich in die U18 der Red Devils hochgezogen und absolvierte seitdem drei Spiele in der U18 Premier League, in denen ihm ein Tor gelang.

Inzwischen wird der irische Juniorennationalspieler bereits mit United-Legende Ryan Giggs verglichen. Aufgrund seiner Wurzeln könnte er auch für Nigeria und England Länderspiele bestreiten.