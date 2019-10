Für den FC Liverpool geht es in der Premier League aktuell Schlag auf Schlag. (Spielplan der Premier League)

Eine Woche nach dem Remis im Prestigeduell gegen Manchester United empfängt das Team von Jürgen Klopp die Tottenham Hotspur (Premier League: FC Liverpool - Tottenham Hotspur, ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) zur Neuauflage des Champions-League-Finals.

Dabei geht es für die Reds vor allem darum, Verfolger Manchester City mit einem Sieg gegen die bislang strauchelnden Spurs weiter auf Distanz zu halten. (Tabelle der Premier League)

Liverpool Angstgegner von Tottenham

Mit bereits 13 Punkten Rückstand auf Liverpool rangiert Tottenham momentan nur auf den siebten Tabellenplatz, Trainer Mauricio Pochettino ist bereits angezählt. Immerhin verschaffte ihm der 5:0-Sieg gegen Roter Stern Belgrad unter der Woche in der Champions League zumindest etwas Luft.

Ein Blick auf die Statistik macht im Lager der Londoner aber nur wenig Mut auf einen Sieg gegen den Tabellenführer. In den letzten sieben Aufeinandertreffen beider Mannschaften setzte es für die Spurs fünf Niederlagen bei nur einem Sieg. Der letzte Sieg an der Anfield Road datiert gar aus dem Jahr 2011.

Hinzu kommt, dass der FC Liverpool zuletzt vor zweieinhalb Jahren, an 23. April 2017, in der Liga vor heimischem Publikum verloren hat. Seitdem gab es 34 Siege und zehn Unentschieden in 44 Spielen.

