Bei der Suche nach einer Dauerlösung auf der Trainerposition kristallisiert sich beim FC Arsenal offenbar eine ganz bestimmte Personalie heraus.

Englischen Medienberichten zufolge sollen sich die Bosse der Gunners Vinai Venkatesham und Huss Fahmy am Sonntagabend mit Mikel Arteta in dessen Haus in Manchester getroffen haben.

Der aktuelle Co-Trainer von ManCity-Coach Pep Guardiola gilt sein einiger Zeit als Favorit auf den Trainerjob bei den Gunners. Guardiola hatte zuletzt gesagt, dass er seinem Assistenten nicht aufhalten würden, sollte dieser sich für einen Abschied entscheiden.

Der frühere Mittelfeldspieler trug zwischen 2011 und 2016 in 149 Spielen das Trikot des FC Arsenal.

Interimstrainer Ljungberg fordert Entscheidung

Interimstrainer Freddie Ljungberg hatte nach der 0:3-Niederlage gegen City von der Führungsriege eine baldige Lösung in der Trainerfrage gefordert.

"Ich habe ihnen gesagt, dass sie eine Entscheidung treffen sollen. Wir sind hier, um zu helfen und der Staff versucht, seinen Teil beizusteuern, aber es muss eine Entscheidung getroffen werden, damit wir die gleichen Möglichkeiten haben wie andere Klubs."

Ljungberg hatte Ende November den glücklosen Unai Emery beerbt. In sechs Pflichtspielen gelang dem Schweden allerdings nur ein Sieg.