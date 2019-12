Nach der Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Jürgen Klopp hat Liverpool den nächsten Eckpfeiler langfristig gebunden. Vizekapitän James Milner verlängert seinen Vertrag bei den "Reds" bis 2022.

Der 33-Jährige ging im Sommer in seine bereits vierte Saison an der Merseyside und war in der Zeit ein wesentlich Bestandteil der erfolgreichsten Ära seit Jahren.

"Ich bin glücklich und fühle mich geehrt, seit viereinhalb Jahren für diesen Klub spielen zu dürfen. Es ist faszinierend zu sehen, wie dieser Klub sich verändert und weiterentwickelt", wird Milner, der 2015 von Manchester City nach Liverpool gewechselt war, auf der offiziellen Vereins-Homepage zitiert.

GET IN MILLY!

Our vice-captain has put pen to paper on a deal to prolong his Reds career beyond his fifth season with the club https://t.co/31W8u7oifz

— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019 ">