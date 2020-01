Der FC Liverpool trifft im ersten Spiel des neuen Jahres auf Aufsteiger Sheffield United. (Premier League: Liverpool - Sheffield, ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Meister-Titel zum Greifen nah

Die Elf von Jürgen Klopp ist aktuell einfach eine Klasse für sich. In der Hinrunde blieben die Reds in der Premier League ungeschlagen.

18 von 19 Saisonspielen haben sie gewonnen und sich nur ein einziges Unentschieden erlaubt. Mit 55 Punkten steht der Champions-League-Sieger aktuell auf Rang eins, 10 Punkte vor Leicester City und 11 vor Manchester City. Beide Konkurrenten haben allerdings zwei Spiele mehr als der souveräne Tabellenführer. (Premier League: Tabelle) Die letzte Niederlage in der Liga ist fast genau ein Jahr her, am 3. Januar 2019 verlor die Klopp-Elf beim Meister City.

Die erste Liverpooler Meisterschaft seit 1990 ist sehr wahrscheinlich. Jürgen Klopp sieht die gute Leistung aber keineswegs nur auf seinen Schultern begründet.

"Ich weiß, ich bin in ein paar Dingen gut, in ein paar weniger Dingen sehr gut - und das reicht", sagte er der BBC. "Ich habe genug Selbstvertrauen, dass Leute neben mir wachsen können. Das ist kein Problem, ich brauche Experten neben mir", unterstrich er den Teamwork-Gedanken.

Sheffield ist nicht zu unterschätzen

Mit Sheffield United ist ein Team zu Gast, das allerdings nicht zu unterschätzen ist. Der Aufsteiger kassierte am vergangenen Spieltag gegen Manchester City zwar nach zuvor zehn Punkten aus vier Spielen wieder eine Niederlage, ist aber dennoch kein einfacher Gegner. (Premier League: Spielplan)

Das Hinspiel gewannen Liverpool knapp mit 1:0. Georginio Wijnaldum sorgte erst mit einem Treffer in der 70. Minute nach einen Patzer von Sheffield-Keeper Dean Henderson für die Erlösung.

Zudem verlor das Team von Chris Wilder in dieser Saison noch kein einziges Auswärtsspiel und steht mit 29 Punkten auf Tabellenrang acht. Die Klopp-Elf dürfte also gewarnt sein

So können Sie Liverpool gegen Sheffield LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App