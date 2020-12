Der FC Southampton hat dank eines umstrittenen Elfmeters zum Abschluss des 11. Spieltags der Premier League einen Europa-League-Platz erobert.

Das Team von Ralph Hasenhüttl siegte bei Brighton & Hove Albion mit 2:1 (1:1) und schob sich in der Tabelle an Manchester United vorbei auf Platz fünf. (Tabelle der Premier League)

Hasenhüttls früherer Schützling Pascal Groß, mit dem er von 2013 bis 2016 beim FC Ingolstadt zusammenarbeitete, brachte Brighton mit einem verwandelten Handelfmeter (26.) in Führung. Doch dem Ex-Gladbacher Jannik Vestergaard gelang kurz vor der Pause (45.) der Ausgleich für die Saints. (Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Anzeige

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Southampton-Elfmeter sorgt für Diskussionen

Danny Ings erzielte der Foulelfmeter (81.) den Siegtreffer. Der Elfmeter war allerdings umstritten. Schiedsrichter David Coote hatte nach einem Foul von Solomon March an Kyle Walker-Peters an der Strafraumkante zunächst auf Freistoß entschieden, doch der Videoassistent verlegte den Tatort in den Strafraum. Doch auch anhand der TV-Bilder blieben Restzweifel, schließlich hob Walker-Peters auch spektakulär ab.

Bei den massiven Protesten der Brighton-Spieler sah Torschütze Groß noch die Gelbe Karte.

"Ich bin mir nicht sicher", meinte Brighton-Coach Graham Potter anschließend. "Es sah so aus, als sei der erste Kontakt außerhalb gewesen. Ich weiß nicht, ob es einen zweiten gab, aber der Schiedsrichter schien das zu denken. Wenn es faktisch so ist und das Vergehen innerhalb war und sie das überprüft haben, dann haben sie das gemacht, wofür sie da sind und dann muss man das akzeptieren."