Am 23. Spieltag der Premier League kommt Tottenham Hotspur nicht über ein 0:0 beim FC Watford hinaus.

Das Team von José Mourinho wartet damit seit vier Spielen in der Premier League auf einen Sieg und steckt auf dem 7. Platz in England fest. (Die Tabelle der Premier League)

Die Spurs enttäuschten in Watford. Keeper Paulo Gazzaniga (70.) parierte einen Handelfmeter und sicherte so zumindest das Remis. Stammtorwart Hugo Lloris fehlt Tottenham derzeit noch verletzt.

Tottenham verpasst Last-Minute-Treffer

In der Nachspielzeit klärten die Hornets (90.+3) den Ball auf der Linie. Die Torlinientechnologie zeigte an, dass nur Millimeter zum Treffer für die Spurs fehlten. Tottenham hatte große Probleme, das größere spielerische Vermögen in Torchancen umzumünzen.

Watford spielte diszipliniert und machte die Räume eng, sodass dem Champions-League-Finalisten der vergangenen Saison und Achtelfinalgegner von RB Leipzig in der Königsklasse im Angriff die Durchschlagskraft fehlte.

Watford verpasst durch die Punkteteilung einen Sprung in der Abstiegszone. Für Mourinhos Tottenham wird die "Mission", sich für die internationalen Plätze zu qualifizieren, nicht leichter. (Alle Ergebnisse im Überblick)