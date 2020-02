Mino Raiola attackiert via Instagram Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer.

Der Spielerberater hatte erst kürzlich öffentlich über eine Rückkehr seines Klienten Paul Pogbas zu Juventus Turin gesprochen. Daraufhin erwiderte Solskjaer, dass Pogba, der bei United noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, ein Spieler von Manchester United und nicht von Raiola sei.

In seinem neusten Instagram-Post kritisiert Raiola die Aussagen des norwegischen Trainers scharf: "Paul ist nicht mein und sicher nicht Solskjaers Eigentum, Paul ist Paul Pogbas Eigentum. Du kannst nicht in UK oder anderswo einen Menschen besitzen. Ich hoffe, dass Solskjaer nicht darauf hinweisen will, dass Paul sein Gefangener ist."

Weiter schrieb er: "Aber bevor Solskjaer sich zu Dingen äußert, die ich sage, sollte er sich besser über den Inhalt des Gesagten informieren. Ich bin ein freier Bürger, der denken und seine Gedanken aussprechen kann. Bis jetzt war ich vielleicht zu nett zu ihm."

"Ich glaube, Solskjaer ist aus verschiedenen Gründen frustriert und vermischt nun einige Themen. Ich glaube, [er] hat andere Sorgen. Zumindest hätte ich diese, wäre ich in seiner Position.", legte der Agent nach.

Pogba soll bei Manchester unzufrieden sein und würde offenbar gerne nach Italien zu seinem Ex-Club Juventus Turin zurückkehren. Manchester würde Pogba wohl ziehen lassen. Allerdings nur für eine vereinsinterne Rekordablöse-Summe von 100 Millionen.