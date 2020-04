Schock für Pep Guardiola. Seine Mutter Dolors Sala Carrió ist an den Folgen des Coronavirus im Alter von 82 Jahren verstorben.

Guardiolas Mutter stirbt an den Folgen einer Corona-Infektion

Das teilte Guardiolas Klub Manchester City am Montag in einem Statement auf Twitter mit.

Darin heißt es: "Die Manchester City-Familie ist bestürzt darüber heute mitteilen zu müssen, dass Peps Mutter Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona, gestorben ist, nachdem sie sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Jeder, der mit dem Klub verbunden ist, sendet in dieser betrüblichen Zeit sein herzlichstes Mitgefühl an Pep, seine Familie und all ihre Freunde."

Der 49-Jährige ist seit 2016 Trainer von Manchester City und holte seither acht Titel mit den Skyblues. Zuvor war der Spanier drei Jahre bei den deutschen Rekordmeister FC Bayern München tätig.