Spiele in der englischen und schottischen Premier League können künftig samstags auch um 15.00 Uhr britischer Zeit angepfiffen werden.

Die Europäische Fußball-Union hob eine Sperre für TV-Übertragungen für diese Anstoßzeit für den Rest der Saison auf. Die üblichen Anstoßzeiten an einem normalen Samstag sind 13.30, 16.00 und 18.30 Uhr (MESZ).

Coronakrise: Premier League mit Tabubruch

Über Jahrzehnte hinweg sicherte der "TV-Blackout" weiterhin hohe Zuschauerzahlen am Samstagnachmittag in den Stadien in England und Schottland. Wegen der Coronakrise hatten beide Ligen den Tabubruch geplant und bei der UEFA angefragt.

Nach dem Entscheid der UEFA könnte es somit zu Überschneidungen kommen, wenn der Ligabetrieb wieder aufgenommen wird. Derzeit ruht in beiden Ligen aufgrund der Coronakrise der Ball. Wann wieder gespielt werden kann, ist noch offen.