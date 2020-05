Wenn eine Klub-Legende den runden Geburtstag feiert, ist das Grund genug für ein Stänchen.

Beim FC Liverpool ist es sogar so, dass Steven Gerrard zu einem 40. Geburtstag gleich mehrere Ständchen gesunden bekommt.

Klopp fängt mit den Ständchen an

In nicht weniger als zwölf Sprachen ließen die Profis ihren "Stevie G." beim Training in Melwood hochleben. Angefangen hat Trainer Jürgen Klopp mit der deutschen Version "Zum Geburtstag viel Glück". Es folgten das "Happy Birthday to you" und zehn weitere Sprachen.

Anzeige

Stürmer Mohamed Salah stimmte beispielsweise die ägyptische Version an. Auch auf kroatisch, niederländisch und portugiesisch wurde gratuliert - in allen Sprachen der Multikulti-Truppe aus Anfield.

Gerrard bestritt in seiner langen Karriere 748 Spiele für Liverpool und erzielte in dieser Zeit 191 Tore. Mittlerweile ist er Trainer des schottischen Traditionsklubs Glasgow Rangers.