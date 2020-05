Matteo Darmian traut seinem ehemaligen Weggefährten Marcus Rashford von Manchester United sehr viel zu. Der Italiener ist sogar der Meinung, der 22 Jahre alte Angreifer könne zum besten Kicker der Welt aufsteigen.

"Ich kann mich an Rashfords erstes Training mit der Profimannschaft erinnern, als ob es gestern gewesen wäre", erzählt der italienische Nationalspieler dem Guardian: "Ich dachte sofort: 'Wow, das ist ein unglaublicher Spieler.' Für einen Spieler seines Alters macht er schon viele beeindruckende Sachen."

In seiner Prognose, was der Stürmer im Fußball erreichen kann, lehnt sich der 30-Jährige weit aus dem Fenster. "Wenn er so weiterarbeitet, wie er es bisher getan hat, kann er den Ballon d'Or gewinnen", meint Darmian, der mittlerweile beim FC Parma unter Vertrag ist.

Darmian: Nur Mbappé noch besser als Rashdord

Der Serie A-Profi sieht in Rashfords Altersklasse nur einen, der seinem ehemaligen Teamkollegen etwas an Klasse voraus hat: PSG-Star Kylian Mbappé. Noch, wendet der Außenverteidiger aber ein. Denn er ist der Meinung, dass sowohl Mbappé als auch Rashford den Weltfußball zu zweit maßgeblich prägen könnten.

"Davon bin ich überzeugt. Er (Rashford Anm. der Red.) hat mich am meisten beeindruckt, und er ist sehr jung und kann sich noch verbessern. Für mich kann er das Niveau von Kylian Mbappe erreichen und jahrelang mit ihm um den Ballon d'Or kämpfen."

Rashford spielt bei den "Red Devils" in der Tat eine starke Saison - ist mit 14 Toren in 22 Spielen Top-Torschütze seines Teams. Im Januar zog er sich jedoch eine Rückenverletzung zu und fiel seitdem verletzt aus. Der Europa-League-Sieger von 2017 muss sich nun während der Liga-Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie wieder in Form bringen.

Darmian stand von 2015 bis 2019 bei Manchester United unter Vertrag. Mit den "Red Devils" gewann der Italiener unter anderem den FA-Cup 2016 und die Europa League 2017.