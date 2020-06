vergrößernverkleinern Jürgen Klopp kann Liverpool zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren führen © Getty Images

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Liverpool - In England wird darüber diskutiert, ob der Meister in dieser Saison in den Annalen mit einem Sternchen versehen wird. Liverpools Coach kann mit der Debatte nichts anfangen.