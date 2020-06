Manchester City hat sich die Dienste des spanischen Toptalents Pablo Moreno gesichert.

Wie der englische Spitzenklub von Trainer Pep Guardiola am Dienstag bekannt gab, wechselt der 18 Jahre alte Angreifer von Juventus Turin nach England. Bei der Alten Dame in Italien hatte der Spanier zwei Jahre lang in der U23 gespielt, zuvor wurde er jedoch in der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona ausgebildet.

Moreno kann als Mittelstürmer spielen, fühlt sich aber auch als Flügelstürmer wohl. Wie Sky Sports berichtet, sind rund zehn Millionen Euro Ablöse für den jungen Kicker fällig.

Der Junioren-Nationalspieler kam bereits drei Mal in der U18 für Spanien zum Einsatz und konnte sich auch in der UEFA Youth League schon beweisen: In drei Spielen erzielte er vier Tore.