Die britische Football Association (FA) hat den englischen Nationalspieler Dele Alli für einen Corona-Fehltritt hart bestraft.

Der Offensivspieler von Tottenham Hotspur wird für eine Premier-League-Partie suspendiert, muss 50.000 Pfund blechen und wurde dazu verdonnert, an einem Erziehungskurs teilzunehmen.

Alli hatte im Februar ein Video bei Snapchat veröffentlicht, indem er sich über den Ausbruch des Coronavirus lustig gemacht hat. In der Abflughalle eines Flughafens habe Alli in einer Aufnahme zunächst einen asiatischen Mann gezeigt und anschließend einen Spender mit Desinfektionsmittel gefilmt.

Alli fehlt Spurs gegen ManUnited

Damit verpasst der 24-Jährige das Spiel der Spurs gegen Manchester United am 19. Juni. Die Premier League will an diesem Tag ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen.

"Es war ein äußerst schlechter Witz über ein Virus, das uns mehr befallen hat, als wir uns jemals hätten vorstellen können", sagte Alli in einer Entschuldigungsbotschaft auf der Vereinsseite: "Ich bin dankbar, dass die FA bestätigt hat, dass meine Handlungen nicht rassistisch waren, weil ich Rassismus jeglicher Art verachte."