Patrice Evra hat Manchester United für seine Transferpolitik heftig kritisiert.

In einem bemerkenswerten, fast 20 Minuten langen Video auf seinem Instagram-Kanal wurde der frühere Profi der "Red Devils" deutlich:

"Der Klub muss aufhören, so arrogant zu sein. Es gibt einige Leute in diesem Klub, die nicht einmal Sir Alex Ferguson respektieren", schimpfte Evra. Die Mannschaften der Triple-Saison 1999 oder von 2008 würden nicht mehr für ihre Erfolge wertgeschätzt. "Und weshalb? Für das Business? Ich denke, einige Leute in diesem Klub beschädigen ihn. Darum müssen wir den Fans die Wahrheit erzählen."

Dann ging Evra auf den missglückten Transfersommer Uniteds ein - die einzige Neuverpflichtung ist bislang Donny van de Beek von Ajax Amsterdam. United wurde unter anderem mit Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Gareth Bale, Sergio Reguilon (beide Tottenham Hotspur) sowie Alex Telles (FC Porto) in Verbindung gebracht.

Realisiert wurde kein einziger dieser Transfers, zum Saisonauftakt gab es am Wochenende eine 1:3-Niederlage gegen Crystal Palace.

"Das einzige Problem von ihm (Vizepräsident Ed Woodward, Anm. d. Red.) ist, dass er Leuten vertraut, denen er niemals vertrauen darf. Er vertraut sogar Leuten außerhalb des Klubs und sollte das nicht", führte Evra aus. "Wenn wir einen Spieler wollen, der 20 Millionen Pfund kostet, läuft es darauf hinaus, dass wir ihn für 100 Millionen Pfund zu holen. Mittlerweile wollen diese Spieler unser Geld nicht einmal mehr."

Vor allem Matt Judge, der neben Woodward für die Transfers der "Red Devils" verantwortlich ist, bekam von Evra sein Fett ab. "Ein Sportdirektor eines Topklubs hat mich angerufen und gebeten, Matt Judge auszurichten, er möge seine Anrufe beantworten", sagte der Franzose. "Ich kenne einige Menschen, die Angst haben, ihre Meinung zu sagen, weil sie dann vielleicht keinen Job in der Zukunft kriegen. Mich interessiert das nicht, ich brauche Manchester United nicht. Ich liebe Manchester United."

Evra spielte zwischen 2006 und 2014 für United und gewann mit dem Klub fünf Meisterschaften und die Champions League.