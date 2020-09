Erst hatte Harry Kane seinen großen Auftritt beim 5:2-Auswärtserfolg gegen den von Ralf Hasenhüttl trainierten FC Southampton - dann schubste ihn sein Coach unverhofft noch einmal ins Rampenlicht:

Nachdem der Stürmer von Tottenham Hotspur, der per Premier-League Rekord gleich vier Treffer des früheren HSV-Stars Heung-min Son vorbereitet und zudem noch selbst genetzt hatte, im Interview die Gründe für seine Gala erklären sollte, crashte José Mourinho die Frage- und Antwort-Runde.

Immer wieder zeigte der Trainer-Exzentriker vor laufender Kamera mit dem Zeigefinger auf Kane, nannte seinen Kapitän mehrfach "Man of the Match. Für mich ist das der Man of the Match."

Witzig: Bei so viel Lob und Spontaneität wusste der 27-Jährige am Ende gar nicht mehr so recht, was er dem Reporter eigentlich entgegnen sollte.

Spannende Frage, ob Mourinho seinem Top-Neuzugang Gareth Bale, der am Samstag nach sieben Jahren von Real Madrid zu den Spurs zurückgekehrt war und dabei von den Fans frenetisch gefeiertg wurde, demnächst eine ähnliche Aufmerksamkeit zuteil werden lässt.