Timo Werner hat am 5. Spieltag seine ersten beiden Treffer für den FC Chelsea in der Premier League erzielt.

Der deutsche Nationalspieler traf zunächst in der 15. Minute für die Blues zum 1:0 gegen den FC Southampton (FC Chelsea - FC Southampton JETZT im LIVETICKER). Bei den Saints steht Ex-Coach Ralph Hasenhüttl, der Werner einst bei RB Leipzig trainierte, an der Seitenlinie.

Einen scharfen Pass von Linksverteidiger Ben Chilwell ließ Werner durch die Beine und düpierte damit auch Southamptons Innenverteidiger Jan Bednarek.

Denn der Ball tunnelte auch Bednarek und Werner, der bereits Geschwindigkeit aufgenommen hatte, lief seinem Gegenspieler einfach davon.

Im Strafraum wurde der Neuzugang zwar zunächst gestellt. Werner zog aber in die Mitte und schoss den Ball, verfolgt von vier Saints-Spielern, ins Tor.

Lineker gratuliert Werner

"Hervorragender erster Premier-League-Treffer für Timo Werner. Das erste von vielen, vermute ich", meinte England-Legende Gary Lineker, der heute als TV-Experte arbeitet.

Eine Menge "Geschwindigkeit, Power und List", schrieb sah der FC Chelsea in dem Treffer, ehe der Klub nur 13 Minuten später Werners zweiten Streich bejubelte.

Nach einem langen Pass von Jorginho hob der 24-Jährige den Ball zunächst über Torwart AlexMcCarthy und drückte ihn dann per Kopf ins Netz. Danny Ings erzielte in der 43. Minute das 1:2 für die Gäste, nachdem Kai Havertz nach einem Dribbling in der eigenen Hälfte den Ball verloren hatte.

Im EFL-Cup gegen Tottenham hatte Werner Ende September bereits seinen Premierentreffer für die Blues erzielt.