Leicester City hat in der englischen Premier League den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. (Service: Tabelle der Premier League)

Nachdem die Mannschaft von Teammanager Brendan Rodgers am vergangenen Donnerstag den Einzug in die Zwischenrunde der Europa League perfekt gemacht hatte, unterlag sie am Montagabend dem im heimischen Stadion mit 1:2 (0:2). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

RB-Leihspieler Lookman schießt Fulham in Führung

Der Überraschungsmeister der Saison 2015/16 bleibt vorerst mit 18 Zählern auf dem vierten Rang, Fulham schiebt sich mit sieben Punkten von den Abstiegsrängen auf den 17. Platz vor.

Ademola Lookman, Leihspieler von Bundesligist RB Leipzig, brachte Fulham in Führung (30.), Ivan Cavaleiro erhöhte per Foulelfmeter nach Videobeweis (38.). Den Anschlusstreffer erzielte Harvey Barnes (86.).