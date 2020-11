José Mourinho ist für seine eigene Art der Öffentlichkeitsarbeit bekannt. Immer wieder sorgt er mit seinen Pressekonferenzen für Aufsehen.

Seit einiger Zeit braucht er allerdings nicht einmal mehr Journalisten, um seine oftmals polarisierende Meinung zu verbreiten. Der Tottenham-Coach ist nämlich auf Instagram aktiv und teilt dort gerne seine Einschätzungen.

So auch jetzt zu der Länderspielwoche, die "The Special One" offensichtlich nicht sonderlich gut gefällt und das in reichlich Sarkasmus verpackte.

Anzeige

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Mourinho: Großartige Emotionen bei den Länderspielen

"Eine tolle Fußball-Woche. Großartige Emotionen bei den Länderspielen, super Freundschaftsspiele und absolute Sicherheit. Corona-Testergebnisse nach den Spielen und vieles mehr. Nach einer weiteren Trainingseinheit mit sechs Spielern ist es jetzt Zeit, mich um mich selbst zu kümmern", schrieb Mourinho.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Diese Worte schrieb der Portugiese zu einem Bild von sich beim Sport machen. Mit seiner Abneigung gegenüber den Länderspielen während der Corona-Pandemie steht Mourinho allerdings keineswegs alleine da.

Seine Laune wird sicherlich nicht dadurch besser, dass sein Rechtsverteidiger Matt Doherty bei der irischen Nationalmannschaft positiv getestet wurde und dass Top-Stürmer Heung-Min Son aufgrund von Corona-Fällen bei der südkoreanischen Nationalmannschaft in Quarantäne muss.