Jürgen Klopp und der FC Liverpool treffen am neunten Spieltag der Premier League auf den Tabellenführer.

Der englische Meister bekommt es am Sonntagabend mit Leicester City zu tun (Premier League: FC Liverpool - Leicester City um 20.15 Uhr im LIVETICKER). Die Reds werden vor dem wichtigen Heimspiel dabei immer noch von Verletzungssorgen geplagt.

Die Innenverteidiger Virgil van Dijk und Joe Gomez fallen weiterhin aus, auch Andrew Robertson und Trent Alexander-Arnold sind nicht fit. Stürmerstar Mohamed Salah steht nach einer Covid-Infektion ebenfalls noch nicht wieder zur Verfügung.

Anzeige

Noch liegt Liverpool einen Punkt hinter Leicester, das in der bisherigen Saison einen äußerst starken Eindruck hinterlässt. Die Foxes sind nach ihrem Sensations-Titel von 2016 wieder unter den Meisterschafts-Favoriten angekommen. Mit 18 Zählern nach acht Spielen haben sie den besten Start ihrer Vereinsgeschichte hingelegt.

Die Mannschaft hat sich in den letzten vier Jahren zwar stark verändert, auf zwei entscheidenden Positionen ist sie aber noch dieselbe. Das Tor hütet nach wie vor der verlässliche Schlussmann Kasper Schmeichel - und für die Tore sorgt weiterhin zumeist Jamie Vardy.

Der mittlerweile 33 Jahre alte Stürmerstar hat in acht Saisonspielen bereits neun Tore erzielt. Ein weiteres legte er vor. Fünf Tore seiner erzielte er zwar per Strafstoß, trotzdem ließt sich folgende Statistik äußerst beeindruckend: Die Hälfte seiner Abschlüsse in der Liga war drin. Keiner braucht so wenige Chancen (und Ballkontakte) wie der der Toptorjäger der vergangenen Saison, um zu treffen.

So können Sie Liverpool - Leicester live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App