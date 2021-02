Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League ist offenbar an Trainer Julian Nagelsmann vom Bundesligisten RB Leipzig interessiert (Spielplan und Ergebnisse).

Wie der Telegraph berichtet, sei der 33-Jährige der Wunschkandidat der Spurs, falls sie sich vom aktuellen Teammanager Jose Mourinho trennen sollten.

Der Portugiese ist in London unter Druck, weil der Klub auf Tabellenplatz neun abgestürzt ist und zuletzt nur drei Punkte aus fünf Ligaspielen holte.

Nagelsmann an Premier League interessiert

Nagelsmann, dessen Abgang aus Leipzig während der laufenden Saison praktisch ausgeschlossen ist, hat bei RB einen Vertrag bis 2023. Daher gilt auch ein Wechsel im Sommer als unwahrscheinlich.

Nach Rang drei und dem Erreichen des Champions-League-Halbfinals in seiner ersten Saison mit den Sachsen spielt er in dieser Spielzeit möglicherweise gar um die Meisterschaft. Die Leipziger liegen aktuell nur zwei Zähler hinter Bundesliga-Tabellenführer Bayern München.

Im Interview mit dem Telegraph hatte Nagelsmann zuletzt bereits sein Interesse an der Premier League eingeräumt.

"Die Premier League ist eine sehr interessante Liga und ich kann mir vorstellen, dass es ein großes Ziel sein könnte, eines Tages ein großer Manager in der Premier League zu sein, so wie Jürgen Klopp (Teammanager des FC Liverpool/d. Red.), der sehr erfolgreich ist", sagte er. Jedoch könne er sich auch vorstellen, seine "ganze Karriere lang Trainer in der Bundesliga zu bleiben."