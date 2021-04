Dank Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat der FC Chelsea in der Premier League wieder in die Spur gefunden und vorerst einen Champions-League-Platz erobert. Der 21-Jährige erzielte beim 4:1 (3:0) bei Crystal Palace den Führungstreffer (8.) und bediente wenig später den Ex-Dortmunder Christian Pulisic (10.), der erneut in der 78. Minute traf.

Auch Jürgen Klopp und der FC Liverpool wahrten dank eines späten 2:1 (0:1) gegen Aston Villa die Champions-League-Hoffnungen, Manchester City unterlag vier Tage nach dem Königsklassen-Erfolg gegen Borussia Dortmund (2:1) in Überzahl Leeds United überraschend mit 1:2 (0:1).

Teammanager Thomas Tuchel hatte mit Chelsea am vergangenen Spieltag eine 2:5-Heimpleite gegen Abstiegskandidat West Bromwich Albion kassiert, liegt nun aber wieder auf Rang vier (54 Punkte) und hält Liverpool (52) auf Abstand. Pep Guardiola und Tabellenführer City (74) ist die englische Meisterschaft trotz des Patzers kaum noch zu nehmen, Stadtrivale United hat zumindest bis Sonntag noch 14 Zähler Rückstand.

Chelsea ließ Crystal Palace nach der frühen Führung durch Havertz und Pulisic kaum eine Chance. Auch Kurt Zouma (30.) war für die Blues erfolgreich, Christian Benteke traf für die Gastgeber (63.). Während Antonio Rüdiger in der City-Startelf stand, musste Timo Werner den Sieg von der Bank aus verfolgen.

In einem umkämpften Spiel sicherten Mohamed Salah (57.) und Trent-Alexander Arnold (90.+1) drei wichtige Punkte für Liverpool, das durch den Treffer von Villas Ollie Watkins (43.) in Rückstand geraten war. Für den Vorjahresmeister war es der vierte Ligasieg in Serie, unter der Woche unterlag die Klopp-Elf im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League 1:3 bei Real Madrid.

Ferran Torres gelang der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer für die Skyblues (76.), bei denen Nationalspieler Ilkay Gündogan erst in der 58. Spielminute für Nathan Ake eingewechselt wurde. Stuart Dallas (42./90.+1) traf für die Gäste aus Leeds, bei denen Robin Koch in der 63. Minute von der Bank kam. Liam Cooper (45.+1) sah nach einem Foul an Gabriel Jesus die Rote Karte.

City gastiert zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in Dortmund. Liverpool empfängt zeitgleich Real Madrid an der Anfield Road (DAZN), Chelsea trifft am Dienstag in Sevilla auf den FC Porto (21.00 Uhr/Sky).