Hunderte Fans des englischen Fußballmeisters Manchester City haben sich am Dienstag nach der "Couch-Meisterschaft" zu Feierlichkeiten vor dem Stadion getroffen.

Die Anhänger der Skyblues um Teammanager Pep Guardiola und Nationalspieler Ilkay Gündogan zündeten nach der siebten Meisterschaft blaue Fackeln, schwenkten Fahnen und stimmten fröhlich Fangesänge an.

Der Klub enthüllte auf der Außenseite der Arena derweil ein riesiges hellblaues Transparent mit der Aufschrift "CHAMPIONS", darunter ein Bild der feiernden Mannschaft. "Das war eine Saison", sagte Teammanager Pep Guardiola erleichtert, "und ein Premier-League-Titel wie kein anderer. Das war der schwerste."

Bis zu 10.000 City-Fans beim letzten Heimspiel

Aufgrund der Lockerungen der Corona-Bestimmungen in England werden bis zu 10.000 City-Fans beim abschließenden Heimspiel gegen Everton am 23. Mai im Stadion mit dabei sein, wenn das Team die Trophäe in Empfang nimmt.

City profitierte am Dienstag von der 1:2 (1:1)-Niederlage des Stadtrivalen Manchester United gegen Leicester City und feierte den dritten Titel in den letzten vier Jahren. Der Champions-League-Finalist kann durch Uniteds Pleite drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.