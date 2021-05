Sergio Agüero hat durch eine arrogante und blamable Aktion den Spott der Fans auf sich gezogen: (NEWS: Alles zur Premier League)

Bei der 1:2 Niederlage von Manchester City gegen den FC Chelsea bekamen die Citizens in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Foul an Gabriel Jesus einen Elfmeter zugesprochen.

Natürlich schnappte sich Torjäger Sergio Agüero beim Stand von 1:0 für ManCity die Kugel.

Was dann folgte, dürfte den Argentinier aber noch eine Weile verfolgen.

Fans können es nicht fassen

Agüero lief locker an – allzu locker, und chippte den Ball viel zu lässig einfach in die Mitte.

Chelsea-Torhüter Benjamin Mendy hechtete aber nicht in eine Ecke, sondern roch den Braten offenbar. Zwar machte er schon einen Schritt nach rechts, hatte dann aber tatsächlich noch Zeit, sich wieder aufzurichten und den schwach geschossenen Ball problemlos zu fangen – mit einer Hand.

Die Fans in den sozialen Netzwerken konnten nicht glauben, was sie gerade eben sahen - und hielten mit ihrem Spott nicht hinterm Berg.

"Das könnte der schlechteste Elfmeter sein, den ich jemals von Agüero gesehen habe", schrieb ein User auf Twitter.

Ein anderer stellte klar: "Die ganze Schuld würde bei einem Mann liegen, wenn City dieses Spiel nicht gewinnt."

Arroganz-Elfmeter rächt sich

Agüero selbst verzog nach seinem gescheiterten "Panenka-Versuch" das Gesicht – und wusste wohl schon, welche Folgen der Fehlschuss haben sollte.

Auch City-Trainer Pep Guardiola war wenig erfreut, drehte sich nach der Aktion nur zügig um und lief wieder geradewegs zur Spielerbank.

Sergio Agüero konnte es nach seinem Arroganz-Elfmeter selbst nicht fassen © Imago

Umso bitterer: Am Ende war der misslungene Elfmeter durchaus spielentscheidend: Trotz Halbzeit-Führung setzte es für Manchester am Ende eine Niederlage: In der 63. Minute erzielte Hakim Zyech den Ausgleich, in der vierten Minute der Nachspielzeit machte Marcos Alonso den Chelsea-Sieg schließlich klar.

Immerhin zeigte sich Agüero hinterher reumütig und entschuldigte sich via Twitter: "Es war eine schlechte Entscheidung und ich übernehme die volle Verantwortung."