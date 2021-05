Aufsteiger FC Fulham muss nach nur einer Saison in der Premier League wieder runter in die zweitklassige Championship.

Die Cottagers unterlagen am Montagabend dem FC Burnley mit 0:2 (0:2) und haben somit keine Chance mehr auf die Rettung. (Service: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand der Westlondoner auf den FC Southampton auf Platz 17 zehn Zähler. Das Team von Scott Parker folgt damit West Bromwich Albion und Sheffield United, die schon zuvor als Absteiger feststanden, in die zweite Liga. (SERVICE: Tabelle der Premier League)

Fulham nach Rückstand glücklos - Schiri mit Fehlentscheidungen

Ashley Westwood (35.) und Chris Wood (44.) brachten die Gäste im Craven Cottage schon vor der Pause auf die Siegerstraße.

Im zweiten Durchgang stemmte sich Fulham gegen die drohende Niederlage, blieb aber glücklos. Bei einem Foul an Leipzig-Leihgabe Ademola Lookman im Strafraum (64.) blieb der Elfmeterpfiff aus. Andre-Frank Zambo Anguissa traf nur die Unterkante der Latte (70.).

Glück hatte Fulham indes, dass sowohl Schiedsrichter David Coote als auch der VAR ein Handspiel von Torhüter Alphonse Areola bei einer Rettungstat weit außerhalb des Strafraums übersahen (67.) und somit die fällige Rote Karte ausblieb.

Norwich und Watford kehren in Premier League zurück

Aus der Championship gelangen Norwich City um den deutschen Teammanager Daniel Farke und dem FC Watford der direkte Wiederaufstieg.

Der FC Brentford, Swansea City, der FC Barnsley und der AFC Bournemouth spielen in den am 17. Mai beginnenden Playoffs den dritten Aufsteiger aus. Nur der Sieger spielt in der nächsten Saison in der reichsten Liga der Welt.