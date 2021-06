Teammanager Jürgen Klopp spielt mit seinem FC Liverpool zum Auftakt der neuen Premier-League-Saison am 14. August bei Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Coach Daniel Farke. Das gab die englische Fußball-Liga am Mittwoch bekannt. Champions-League-Sieger Thomas Tuchel trifft mit dem FC Chelsea am ersten Spieltag auf Crystal Palace.

Auf den englischen Meister Manchester City wartet gleich zum Start ein Schwergewicht. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola muss zu Conference-League-Teilnehmer Tottenham Hotspur.