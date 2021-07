Mattéo Guendouzi musste bei seinem Leihjahr mit Hertha BSC bis kurz vor Schluss um den Klassenerhalt bangen.

Im Sommer kehrte der Franzose erst einmal zurück zu Arsenal, seine Zukunft bei den Gunners scheint aber äußerst ungewiss. Der 22-Jährige soll kurz vor einem Wechsel zu Olympique Marseille stehen.

Özil für Guendouzi "wie ein großer Bruder"

Auf der Insel war Guendouzi, der 2018 von Lorient nach London wechselte, Teamkollege von Mesut Özil, den er jetzt in einem Interview mit der Sport Bild lobte.

Anzeige

"Mesut Özil ist ein großes Vorbild und ein Bruder für mich. Mesut hat außergewöhnliche Fähigkeiten am Ball, kann zum Beispiel Wahnsinns-Pässe spielen", meinte der Mittelfeldspieler - und betonte: "Für mich ist Özil eindeutig der beste deutsche Spieler. Und er ist einer der besten Zehner in der Geschichte des deutschen Fußballs. Bei Arsenal hat er mich sofort unter seine Fittiche genommen und mir viele Tipps gegeben. Deshalb ist er wie ein großer Bruder für mich."

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Guendouzi begründet die Bruderrolle so: "Mesut sagte zum Beispiel oft: 'Behalte das Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten, glaube an deine Stärken, an dein Spiel, weil du das Potenzial hast, dich bei einem Top-Klub durchsetzen.' Ich habe großen Respekt vor ihm als Fußballer, aber auch als Mensch. Er ist eine Person, die ich bewundere. Auch während meiner Zeit bei Hertha waren wir immer in Kontakt, haben uns oft geschrieben oder telefoniert."

Ob es auf dem Platz noch einmal zu einem Wiedersehen kommen wird, ist unwahrscheinlich. Mittlerweile spielt Özil für Fenerbahce Istanbul in der Türkei.