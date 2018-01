In der italienischen Serie A spielen drei der erfolgreichsten Klubs der Fußballgeschichte. Beim siebenfachen Königsklassen-Sieger AC Mailand und dem in seiner Geschichte kaum weniger erfolgsverwöhnten Stadtrivalen Inter Mailand scheinen die fetten Jahre jedoch erst einmal vorbei zu sein. Inters letzter Titel glückte im furiosen Triple-Jahr 2010 unter Startrainer Jose Mourinho. Milan gewann seinen letzten großen Pokal 2011, als die Schwarz-Roten Meister wurden.

Seitdem dominiert der dritte große italienische Klub die Serie A: Juventus Turin. Die "Alte Dame" gewann in den letzten sechs Spielzeiten den "Scudetto", erreichte zudem in den letzten drei Jahren zweimal das Champions-League-Finale.

In der neuen Saison will aber vor allem der AC Mailand die Vormachtstellung der Turiner angreifen. In einer rekordverdächtigen Transferoffensive wurden fast 200 Mio. € ausgegeben, unter anderem kam Leonardo Bonucci von Juve für 42 Mio. €, Hakan Calhanoglu von Bayer Leverkusen für 22 Mio. €, und Ricardo Rodríguez vom VfL Wolfsburg für 18 Mio. €.

Der 22. Spieltag in der Übersicht:

Sa., 27. Januar, 18:00 Uhr: Sassuolo - Bergamo

Sa., 27. Januar, 20:45 Uhr: Chievo - Juventus

So., 28. Januar, 12:30 Uhr: SPAL - Inter

So., 28. Januar, 15 Uhr: Turin - Benevento

So., 28. Januar, 15 Uhr: Neapel - Bologna

So., 28. Januar, 15 Uhr: Crotone - Cagliari

So., 28. Januar, 15 Uhr: Florenz - Verona

So., 28. Januar, 15 Uhr: Genua - Udinese

So., 28. Januar, 18 Uhr: Milan - Lazio

So., 28. Januar, 20:45 Uhr: Roma - Sampdoria

