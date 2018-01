Italiens Torwart-Ikone Gianluigi Buffon ist am Mittwoch nach zwei Monaten Verletzungspause wieder ins Training von Italiens Rekordmeister Juventus Turin zurückgekehrt.

Der Weltmeister von 2006, der am Sonntag 40 Jahre alt wird, spielte zuletzt am 1. Dezember 2017 beim 1:0 gegen den SSC Neapel und plagte sich seither mit Wadenproblemen. Buffon steht damit im Ligaspiel am Samstag bei Chievo Verona Juve-Trainer Massimiliano Allegri wieder zur Verfügung.

Maldini bleibt Rekordspieler

Aufgrund der Verletzung ist es Buffon in dieser Saison nicht mehr möglich, AC Mailands Abwehrlegende Paolo Maldini als Rekordspieler der Serie A abzulösen. Selbst wenn Buffon (629 Spiele) in allen restlichen 17 Ligapartien zum Einsatz kommt, würde er den Rekord von Maldini (647) knapp verpassen.

Buffon, der 2001 vom AC Parma zu Juventus gewechselt war, hatte im Dezember 2017 sein Karriereende für den kommenden Sommer verkündet, sich dabei aber noch ein Hintertürchen offen gehalten.

Der langjährige Kapitän der italienischen Nationalmannschaft war nach dem blamablen Scheitern in der WM-Qualifikation aus der Squadra Azzurra zurückgetreten. Buffon bestritt 175 Länderspiele und nahm seit 1998 an fünf Weltmeisterschaften teil.