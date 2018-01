Der SSC Neapel ist in der italienischen Meisterschaft seinem dritten Titel einen weiteren Schritt näher gekommen.

Der Spitzenreiter setzte sich zum Auftakt des 21. Spieltages in der Serie A 1:0 (0:0) bei Atalanta Bergamo durch und hielt damit die Konkurrenten auf Distanz.

Es war das Duell der deutschen Gegner in der UEFA Europa League (LIVE auf SPORT1). Neapel trifft auf RB Leipzig, Dortmund bekommt es mit Neapel zu tun.

Es war das Duell der deutschen Gegner in der UEFA Europa League. Neapel trifft auf RB Leipzig, Dortmund bekommt es mit Neapel zu tun.

Den Siegtreffer für Neapel erzielte der Belgier Dries Mertens in der 65. Minute. Nach ihrem fünften Sieg in Folge weisen die Süditaliener 54 Punkte auf.

Kein Sieger im Verfolgerduell

Im Verfolgerduell zwischen Inter Mailand und AS Rom gab es keinen Sieger. Stephan El Shaarawy brachte die Römer in der 31. Minute in Führung. Matias Vecino gelang spät (86.) aber noch der Ausgleich für Inter.

Weil Lazio Rom einen 5:1-Kantersieg gegen Chievo Verona feierte, rutscht Inter nach der Punkteteilung auf den vierten Platz. Lazio klettert auf Rang drei.

Verfolger und Rekordmeister Juventus Turin (50) spielt am Montag gegen den FC Genua.