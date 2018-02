Juventus Turin steht zum vierten Mal in Serie im Finale der Coppa Italia.

Gegen Atalanta Bergamo reichte im Rückspiel ein glückliches Elfmetertor durch Miralem Pjanic (79. Minute) zum Einzug ins Endspiel (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen).

Sami Khedira wurde wie viele andere Stammspieler beim 1:0-Erfolg im Rückspiel geschont, nachdem Juve das Hinspiel bereits mit 1:0 gewonnen hatte.

Der Deutsche wurde immerhin in der zweiten Hälfte noch eingewechselt, während Mannschaftskollege Benedikt Höwedes 90 Minuten nur auf der Bank saß. (Datencenter: Spielplan/Ergebnisse der Serie A)

Historischer Triumph und Witz-Elfer

Der italienische Serienmeister könnte sich für das Führungstor ruhig beim Schiedsrichter bedanken, denn das Foul an Blaise Matuidi war kein klarer Elfmeterpfiff.

Der Franzose ließ sich nach einem Zupfer seines Gegenspielers theatralisch fallen - von Runterreißen kann keine Rede sein. Den fälligen Witz-Elfer verwandelte schließlich Pjanic eiskalt.

Mehr Spielanteile im leichten Turiner Schneeregen hatte jedoch Bergamo, das in der Zwischenrunde der Europa League an Borussia Dortmund gescheitert war. Doch der zwölfmalige Rekord-Pokalsieger ließ aufgrund einer geordneten Defensive kaum Chancen zu.

Nach den Pokalsiegen 2015, 2016 und 2017 peilt Juventus nun den vierten Triumph in Serie an. Das gelang in Italien noch keinem Klub zuvor.

Im zweiten Halbfinale spielen Lazio Rom und der AC Mailand (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) den zweiten Finalisten aus, das Hinspiel endete 0:0. (Datencenter: Die Tabelle)