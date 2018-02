Lazio Rom hat in der italienischen Serie A Inter Mailand vom vierten Tabellenplatz verdrängt.

Die Hauptstädter setzten sich am 25. Spieltag mit 2:0 (0:0) gegen Hellas Verona durch (DATENCENTER: Die Tabelle)

Mann des Tages war Ciro Immobile. Der Ex-Spieler von Borussia Dortmund erzielte beide Tore (55. und 60. Spielminute) für Lazio.

In der Tabelle liegen die Römer, die am Donnerstag in der UEFA Europa League daheim gegen Steaua Bukarest verloren hatten, nun auf dem letzten Qualifikationsplatz zur Champions League.

Verona bleibt als 19. in akuter Abstiegsgefahr.