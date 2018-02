Wenn's auch glanzlos war: Weltmeister Sami Khedira hat mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin zumindest für ein paar Stunden die Tabellenführung in der Serie A übernommen. (DATENCENTER: Die Tabelle)

Juventus, das ohne Benedikt Höwedes, Gianluigi Buffon, Medhi Benatia (alle Bank) und Mario Mandzukic (Erkältung) agierte, setzte sich am 25. Spieltag 1:0 (1:0) im Stadtderby beim FC Turin durch. Den entscheidenden Treffer erzielte der Brasilianer Alex Sandro in der 33. Minute. Khedira spielte 90 Minuten im linken Mittelfeld. (DATENCENTER: Ergebnisse und Spielplan)

Juventus (65 Punkte) liegt damit zwei Zähler vor dem SSC Neapel. Der Gegner des Bundesligisten RB Leipzig in der UEFA Europa League tritt am Nachmittag gegen den Drittletzten SPAL Ferrara an (JETZT im LIVETICKER).

Überschattet wurde der Erfolg der Alten Dame allerdings von einer frühen Verletzung bei Torjäger Gonzalo Higuain: Der Agentinier hatte sich bereits in der 3. Minute eine Blessur am Knöchel zugezogen und musste durch Federico Bernardeschi ersetzt werden, der das Tor des Tages vorbereitete.

Der 1:0-Sieg war Juves neunter Liga-Erfolg hintereinander, bei acht davon blieb das Team von Coach Massimiliano Allegri ohne Gegentor.