Der SSC Neapel hat sich mit einem 4:1-Sieg gegen Lazio Rom die Tabellenführung in der italienischen Serie A von Juventus Turin zurück geholt.

Europa-League-Gegner RB Leipzig sollte vor dem Gastspiel am kommenden Donnerstag gewarnt sein.

Denn selbst ein früher Rückstand in der 3. Minute durch Laziali Stefan de Vrij brachte den Meisterschaftskandidaten der Serie A nicht aus der Ruhe.

Vielmehr nahmen es die Neapolitaner als Ansporn und drängten danach erst auf den Ausgleich, den José Callejon (43.) kurz vor dem Pause bescherte, dann auf die Führung.

"Doppelter K.o." in drei Minuten

Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte drehte der SSC richtig auf und entschied die Partie innerhalb von nur drei Minuten. Ein Eigentor von Walace (54.) sowie ein Fernschuss von Mario Rui (56.) brachten Neapel auf die Siegerstraße.

Den Schlusspunkt setzte Dries Mertens in der 73. Minute zum 4:1 für den Spitzenreiter (63 Punkte), der mit einem Punkt vor Juve und 17 Zählern vor Lazio die Tabelle wieder anführt.

BVB-Gegner Bergamo patzt

Atalanta Bergamo musste dagegen im Kampf um die Europa-League-Plätze einen kleinen Rückschlag verkraften.

Der Gegner von Borussia Dortmund spielte gegen den Tabellen-17., den FC Crotone nur 1:1 unentschieden.

Damit rutschte Atalanta mit 37 Punkten auf Rang acht der Serie A zurück und musste mit ansehen, wie der AC Milan (38 Zähler) durch den 4:0-Sieg bei SPAL Ferrara vorbeizog.