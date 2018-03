Der plötzliche Tod von Florenz-Kapitän Davide Astori wird immer mysteriöser.

Nach Informationen der Bild durchlief der Nationalspieler vier Tage vor seinem Tod im Florentiner Careggi-Krankenhaus einen Gesundheits-Check. Das Ergebnis: Keine Beanstandung.

Nach Angaben der Behörden ist Astori jedoch an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben.

Eine Obduktion der Leiche am Dienstag im Krankenhaus von Udine soll nun Aufschluss über die Todesursache geben. "Die Obduktion soll eventuell feststellen, ob jemand Astori etwas verabreicht habe", sagte der Staatsanwalt von Udine, Antonio De Nicolo.

Fassungslose Fans: Tiefe Trauer um Davide Astori

Nach dem Tod Astoris hatte die Staatsanwaltschaft von Udine Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. "Wir müssen ergründen, ob Astoris Tod ein tragischer Vorfall ist, oder ob jemand hätte bemerken sollen, wie es um ihn gesundheitlich stand", erklärte De Nicolo. Im Moment würde es noch keine Verdächtige geben.

Astori war am Sonntag im Alter von 31 Jahren in einem Hotel in Udine tot aufgefunden worden.