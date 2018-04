Der SSC Neapel hält den Druck auf Italiens Spitzenreiter Juventus Turin weiter aufrecht. Die Süditaliener siegten gegen Chievo Verona durch zwei Tore in der Schlussphase mit 2:1 (0:0) und bleiben damit weiter vier Punkte hinter Turin, die am Samstag gegen Schlusslicht Benevento mit 4:2 gewannen.

In Neapel scheiterte Dries Mertens (51.) nach der Halbzeitpause mit einem Elfmeter an Veronas Torwart Stefano Sorrentino. Mariusz Stepinski (73.) erzielte die überraschende Gästeführung, ehe Arkadiusz Milik (89.) und Amadou Diawara (90.3) die Partie in den Schlussminuten zugunsten des Favoriten drehten. Am 22. April kommt es zum Aufeinandertreffen mit Tabellenführer Juventus.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze konnte Inter Mailand die Niederlage des AS Rom nicht nutzen. Der 18-malige Meister unterlag beim FC Turin 0:1 (0:1) und bleibt mit 59 Punkten zumindest vorübergehend Tabellenvierter. Die Roma (60) hatte am Samstag 0:2 gegen den AC Florenz verloren. Davon profitieren kann Stadtrivale Lazio Rom (57), der mit einem Sieg am Abend bei Udinese Calcio auf Rang drei vorrücken würde.