Das Debüt von Cristiano Ronaldo verlief besonders für einen Spieler schmerzhaft: Stefano Sorrentino, seines Zeichens Torhüter bei Chievo Verona machte unliebsame Bekanntschaft mit dem Knie des Superstars.

Beim Stande von 2:2 erwischte Ronaldo in einer unübersichtlichen Straufraumszene seinen Gegenspieler am Kopf, so dass Sorrentino für kurze Zeit das Bewusstsein verlor.

Der Ball fand den Weg ins Tor, allerdings wurde der Treffer nach Video-Beweis nicht gegeben. Weil Federico Bernardeschi in der Nachspielzeit doch noch traf, verloren die tapferen Gastgeber am Ende mit 2:3.

Sorgen machten sich die Chievo-Fans aber vor allem um Sorrentino, der mit einem Krankenwagen direkt vom Spielfeld ins Hospital gefahren wurde.

Sorrentinos Ehefrau postete bei Intagram ein Bild aus dem Krankenhaus © Instagram/sara.ruggeri

Einen Tag später postete die Frau des Keepers ein Bild mit ihrem Ehemann, der eine dicke Halskrause trägt. Laut Gazzetta dello Sport steht die genaue Diagnose noch aus - doch das Lächeln von Sara deutet auf eine gewisse Entwarnung hin.