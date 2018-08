Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat auch bei seinem zweiten Einsatz für den italienischen Rekordmeister Juventus Turin getroffen.

Der 33-jährige Portugiese erzielte drei Tage vor dem Saisonauftakt des Titelverteidigers in der Serie A bei Chievo Verona den Führungstreffer beim 8:0 gegen die eigene U23-Auswahl.

Der Test fand auf dem Trainingsgelände unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am vergangenen Sonntag hatte bei der Premiere von Europameister Ronaldo im Juve-Trikot ein Freundschaftsspiel zwischen A- und B-Team des erneuten Titelfavoriten im italienischen Alpendorf Villar Perosa nach 70 Minuten beim Stand von 5:0 für das A-Team wegen eines Platzsturms abgebrochen werden müssen.

So lässig trifft Ronaldo bei seinem Juve-Debüt

In diesem Test war 117-Millionen-Einkauf Ronaldo ebenfalls das 1:0 gelungen. Ronaldo hatte den spanischen Rekordmeister Real Madrid diesen Sommer nach neun Jahren und zahlreichen Titeln, darunter vier Siegen in der Champions League, in Richtung Italien verlassen.