Für einen Trainer, der mit drei verschiedenen Klubs die Champions League gewonnen hat, muss Nervosität ein Fremdwort sein. Es würde ohnehin seinem Naturell widersprechen, hätte Carlo Ancelotti auch in Zeiten wie diesen nicht die Ruhe gepachtet.

Dass eine mehr als ernüchternde Saisonvorbereitung hinter ihm und seiner Mannschaft liegt? Unwichtig. Dass Klassenprimus Juventus Turin durch die Ankunft von Weltfußballer Cristiano Ronaldo an noch mehr Qualität gewonnen hat? Genauso egal wie das schwierige Auftaktprogramm in der Serie A.

Vielmehr scheint Ancelotti nach seiner fast zehnjährigen Reise durch Europa einfach nur glücklich darüber zu sein, wieder in seiner sonnigen Heimat weilen zu dürfen und keine neue Sprache erlernen zu müssen.

"Wunderbar, wieder auf Italienisch zu trainieren"

"Es ist wunderbar, endlich wieder auf Italienisch zu trainieren", sagt der neue Trainer des SSC Neapel. Elf Monate nach seinem unrühmlichen Ende beim FC Bayern wirkt Ancelotti ausgeruht.

Er genießt das Vertrauen seiner Vorgesetzten, die ihn mit dem Ziel aus dem "Kurz-Ruhestand" geholt haben, der erdrückenden Dominanz von Juve ein Ende zu bereiten. Zweifel daran, ob und wie erfolgreich Ancelotti in Neapel arbeiten kann, sind trotzdem schon reichlich vorhanden.

Unter seinem zum FC Chelsea abgewanderten Vorgänger Maurizio Sarri hatten die Neapolitaner zwar bereits eine Hand am Meisterpokal. Sowohl 2016 als auch 2017 wurde aber deutlich, dass dem Team in der zweiten Saisonhälfte die Körner ausgingen.

Neapels Elf stellt sich fast von allein auf

Sarri boten sich zu wenige Alternativen. Sein Kader war in der Tiefe nicht gut genug, um den großen Coup zu landen. Diese Baustelle hat auch Ancelotti. Seine Startelf stellt sich fast von allein auf, kaum eine Position ist adäquat doppelt besetzt.

Die großen Transfercoups blieben aus. In Mittelfeld-Ass Jorginho nahm Sarri sogar noch einen Schlüsselspieler für 57 Millionen Euro mit zu Chelsea. Seinem 30 Millionen Euro schweren Ersatz, dem Spanier Fabian Ruiz, ist mit 22 Jahren noch nicht der sofortige Durchbruch zuzutrauen.

"Auch mit einem ganz neuen, von ihm selbst zusammengestellten Kader hätte Ancelotti mindestens zwei Monate gebraucht, um eine funktionierende Mannschaft zu formen", argumentiert Neapels Präsident Aurelio De Laurentiis.

Schwache Saisonvorbereitung

"Jetzt hat er Spieler, die schon eine ganze Weile bei uns sind und wissen, wie es geht. Und an Ancelottis Fähigkeiten kann nur zweifeln, wer nichts von Fußball versteht. Der hat überall gewonnen, warum soll das in Neapel anders sein?"

Der 69 Jahre alte Filmproduzent träumt ebenso wie die ganze Stadt vom ersten Scudetto seit 28 Jahren. Was Ancelottis Neapel in der Vorbereitung bot, war allerdings keineswegs zum Träumen.

Gegen den FC Liverpool (0:5) und den VfL Wolfsburg (1:3) setzte es empfindliche Klatschen. Einzig gegen Borussia Dortmund verbuchten die Neapolitaner ein Erfolgserlebnis (3:1). Ancelotti merkte zumindest, woran es hapert. Sein Team habe sich "zu viele Fehler" in der Defensive erlaubt, monierte er.

Ancelottis Experiment mit Hamsik

Vor allem der griechische Nationaltorhüter Orestis Karnezis gab bei den Testspielen eine äußert glücklose Figur ab. Zumindest traf mit David Ospina kurzfristig noch ein Routinier für die Torhüter-Position ein. Der 30-Jährige kam auf Leihbasis vom FC Arsenal.

Ancelotti arbeitet bekanntlich gerne mit erfahrenen Spielern zusammen. Deshalb setzte er unmittelbar nach seiner Ankunft im Juli auch alles daran, Kapitän Marek Hamsik von einem Verbleib zu überzeugen - mit Erfolg. Der Slowake, seit 2007 im Verein, entschied sich zur Freude der Tifosi gegen einen wirtschaftlich lukrativen Wechsel nach China.

Unter Ancelotti hat der 31-Jährige eine neue Rolle: Er soll als Gestalter aus dem hinteren Mittelfeld agieren, das Spiel lenken und leiten. Ein ähnliches Experiment gelang Ancelotti einst mit Andrea Pirlo beim AC Mailand.

Schwieriges Auftaktprogramm

"Ancelotti hat Pirlos Karriere bei Milan verlängert, indem er ihn etwas nach hinten beordert hat", erklärt Hamsiks Berater Martin Petras. "Er ist ein cleverer Trainer, der schon mit vielen großen Spielern zusammengearbeitet hat. Wenn er also bei Hamsik eine solche Intuition hat, dann wird das seine Gründe haben."

Ob dieser Kniff aufgeht, bleibt noch abzuwarten. Hamsik und Co. müssen in den ersten Serie-A-Spielen jedenfalls einige Hürden aus dem Weg räumen. Am Samstag tritt der Vizemeister im Römer Olympiastadion. Gegenüber steht Lazio (20.30 Uhr im LIVETICKER) um Torschützenkönig Ciro Immobile.

Es folgt ein Heimspiel gegen den AC Mailand um Top-Neuzugang Gonzalo Higuain. Danach: Sampdoria, Florenz, Torino, Aufsteiger Parma und Meister Juve. Carlo Ancelotti steht von Anfang an unter Druck - auch wenn man es ihm nicht anmerkt.

